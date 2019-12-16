"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

يدخل الزمالك مواجهة اليوم منتعشاً بعد ألفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية مواصلا الآنتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكاس ثم أول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا ، ويمتلك الزمالك 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.





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وجاءت قائمة الزمالك فى المباراة كالتالى:



حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.



خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر.



خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور.



خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.













