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"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:15 م
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يدخل الزمالك مواجهة اليوم منتعشاً بعد ألفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية مواصلا الآنتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكاس ثم أول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا ، ويمتلك الزمالك 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.
مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يلا شوت
وجاءت قائمة الزمالك فى المباراة كالتالى:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور.
خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.
وجاءت قائمة الزمالك فى المباراة كالتالى:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور.
خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.
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