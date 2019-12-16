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"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:15 م
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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
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يدخل الزمالك مواجهة اليوم منتعشاً بعد ألفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية مواصلا الآنتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكاس ثم أول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا ، ويمتلك الزمالك 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

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وجاءت قائمة الزمالك فى المباراة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.



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