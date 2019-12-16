خبير معلومات: التكنولوجيا ليست أداة محايدة.. ويمكن تسيسها



وأشار "الجندي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن هذا التعاون لم يتم حيث الدول ليست قادرة على إلزام تلك الشركات بشىء، موضحا أن الهدف الأول لتلك الشركات هى الربح، مضيفا أن الحل هو أن يكون لدى المواطن وعي لفرز ما يشاهده من معلومات، ويميز ما بين المزيف والحقيقي.



وأكد أن المواطن هو خط الدفاع الأول عن بلده، محذرًا من وجود نتائج بحث مضللة على الإنترنت، كاشفا أن هناك أجهزة مخابرات تستخدم السوشيال ميديا في حروبها وهجومها على الدول، منوها بأن التكنولوجيا ليست أداة محايدة، وتسيس وفقا للأغراض.

قال الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، إن الشركات التكنولوجية الكبرى أصبحت أقوى من الدول، والأمم المتحدة حاولت التعاون مع تلك الدول في مواجهة الإرهاب.