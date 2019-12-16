Advertisements
Advertisements
Advertisements

live| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم فى الدورى المصري| بلس

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة نادي الزمالك ضد فريق طلائع الجيش yalla shoot live اليوم الاثنين 16 ديسمبر YALA koraفي المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA liveوستكون تلك المباراة قوية بين الفريقين من أجل خطف الثلاث نقاط والارتقاء في جدول الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش KOORA cool:-
وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق طلائع الجيش في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، yalla shoot liveبينما سوف تقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT on line

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش live KOORA :-
وكانت قد حصلت بعض القنوات في بداية الموسم على البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث ستذاع مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش عبر قناة أون سبورت وقناة تايم سبورت، بالإضافة إلى قناة النايل سبورت BEIN MATSH وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بالمباراة الأخيرة بالدوري المصري بنتيجة هدفين مقابل لا شيء YALA KOORA.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش kora star:-
ويقود طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق فريق طلائع الجيش في الفترة الأخيرة kora live hd بعدما رحل المدرب الأجنبي عن الفريق في بداية الموسم بسبب النتائج السلبية KOORA on line بينما رحل ميتشو عن تدريب الزمالك وتعاقد المارد الأبيض مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النادي الاهلي السابقyoutube live
ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب youtube live ماتش الزمالك ضد طلائع الجيش، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصريkora live hd
Advertisements

أخبار تهمك

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ 17 دقيقة

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

كول كورة Live مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر KORA LIVE كورة ستار NOW GOAL رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع On S

منذ نصف ساعة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ نصف ساعة

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 7 ساعات

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت بلس رابط ماتش الزمالك plus

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ أقل من ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و نصف

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 8 ساعات

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:44 م

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

06:24 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

03:33 م

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

07:04 م

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

01:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status