وزارة الحرس الوطني 1441 تقدم وظائف شاغرة للرجال على بند الأجور.. اعرف الشروط المطلوبة

قامت وزارة الحرس الوطني، مساء أمس الأحد، بالإعلان عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة على " بند الأجور"، مؤكدة أن التقديم على هذه الوظائف ستكون من خلال الموقع الرسمي للوزارة.





الشروط المطلوبة للتعيين في وظائف الحرس الوطني :





- يجب أن يكون المتقدم لوظائف الحرس الوطني سعودي الجنسية.





- العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.





- اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.





- أن يكون المُتقدم لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي.





- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم علية في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.





- أن لا يكون محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية.





- الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها، ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري.





- الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة، وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحًا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة، وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.





- سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة في الوقت ذاته.





- أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).





- وظيفة سائق تتطلب الحصول على رخصة قيادة.





رابط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني 1441

يمكن الآن لجميع المُتقدمين على وظائف وزارة الحرس الوطني 1441 من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).



