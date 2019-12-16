رابط "لايف" - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت 7SRY ماتش الزمالك ON SPOTS شووت NOW

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عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي انطلقت مواجهات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ويستضيف نادي طلائع الجيش فريق الزمالك اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر.





وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة طلائع الجيش والزمالك في الدوري المصري الممتاز اليوم 16 ديسمبر.





ويدخل نادي الزمالك اللقاء اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 6 مواجهات خاضها حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.









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ويسعى الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من طلائع الجيش ومواصلة المنافسة على بطولة الدوري ومنافسة المتصدر النادي الأهلي والي يمتلك 18 نقطة.





بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش





كما يدخل نادي طلائع الجيش المباراة وهو في المركز السادس عشر من 6 مواجهات خاضها ولم يحقق الفوز في أي مباراة وتعادل في 4 وخسر في مباراتان.





طلائع الجيش في مركز سيء للغاية والترتيب لا يرضي مجلس إدارة النادي وعليه تحقيق نتيجة إيجابية على نادي الزمالك وتحسين وضعه في ترتيب جدول الدوري.









بث مباشر لمشاهدة مباراة طلائع الجيش والزمالك في الدوري المصري الممتاز اليوم 16 ديسمبر





تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش





في حراسة المرمى : محمد عواد





وفي خط الدفاع : محمد عبدالسلام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي.





وفي خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي





وفي خط المهاجم : مصطفى محمد





موعد مباراة طلائع الجيش والزمالك في الدوري المصري الممتاز اليوم 16 ديسمبر





تنطلق مباراة طلائع الجيش والزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





يأتي فريق الزمالك في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 13 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

خاض الزمالك حتى الان 6 مواجهات فاز في 4 منهم وتعادل إيجابياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في مباراة أمام إنبي وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 2)، بينما لعب طلائع الجيش ست لقاءت ايضاً تعادل في أربعة وخسر في أثنين أمام المقاولون العرب و سموحة.

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يسعي الزمالك في تحقيق الانتصار على نظيره والاعتلاء في القمة وتصدر الدوري، ويحلم الفارس الأبيض في خطف اللقب الغائب عنه منذ عدة مواسم من نظيره الأهلي الذي فاز بالدوري حتى الان اربع مواسم متتالية ويأتي الأهلي في المركز الثاني وصيفاً لفريق المقاولون العرب الذي يتصدر قمة الدوري حاليا بينما يحتل الزمالك المركز الرابع في المربع الذهبي بفارق نقطتين عن نظيره الأهلي حامل لقب الدوري المصري في أخر نسخة، بينما يسعي طلائع الجيش في خطف ثلاث نقاط غالية من الأبيض لتحسين مركزه في الدوري و الخروج سريعاً من منطقة الهبوط و الدخول للمنطقة المطمئنة.

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طلائع الجيش ضد الزمالك

وفي أخر مواجهة جمعت بين وقع الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره طلائع الجيش وأنتهت المباراة بنتيجة (2 – 2) على ملعب "إستاد الجيش بالسويس" وذلك في يوم 20 من شهر فبراير في العام الجاري، في طار منافسات بطولة الدوري المصريفي الموسم الماضي.







