عامل يقتل طليقته طعنًا في العاشر من رمضان

أقدم عامل بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على قتل طليقته بطعنة بالرقبة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بالعاشر من رمضان، برئاسة أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.



تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء أحمد زكى حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بلاغا للمقدم طارق عبدالمنعم سلام مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بمقتل " إيمان أ ي ع" 32 سنة ربة منزل داخل شقة سكانية بالحي 11 بمدينة العاشر عماير مصر الحجار.



وتوجهت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني العاشر،برئاسة الرائد محمد عبدالغفار رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر، وتبين قيام" عبد الله ح أ " عامل بشركة، بإرتكاب الواقعة، وقام بقتل طليقته أمام زوجها الثاني وتم ضبطه وبسؤاله أقر بأن المجني عليه كانت زوجته ولديه منها طفلين، وجاري إصطحابه إلي القسم لمناقشته عن الدافع الحقيقي وراء واقعة القتل والتخلص من طليقته.