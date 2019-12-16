يلا zamalek أون سبورت مجانا مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش kora live تابع لايف

يلتقى فريق الكرة بنادي الزمالك مع منافسه أول أغسطس الأنجولي، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتقام مباراة الزمالك وأول أغسطس على أرضية ملعب استاد الأهلي "السلام سابقاً"، في الجولة الثانية





بدور المجموعات في البطولة القارية.

وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة قاسية عندما حل ضيفًا على نظيره مازيمبي بالجولة الافتتاحية من دور المجموعات، بنتيجة 3-0.





موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي اليوم

تنطلق المواجهة بين الزمالك وأول أغسطس مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.





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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

وتأكد إذاعة مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر قناتي "بي إن سبورت hd1"، وقناة "تايم سبورتس" الأرضية.



