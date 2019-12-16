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بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:02 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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مشاهدة مباراة طلائع الجيش والزمالك بث مباشر بتاريخ 16-12-2019 الدوري المصري, يمنح موقع كورة بلس بصيرة لقاء رياضي نادي طلائع الجيش والزمالك بث حي 16-12-2019 دوري الكرة المصري لرياضة كرة القدم، يقوم باستضافة معلب :ملعب كرة القوات المسلحة بالسويس لقاء رياضي فرقة رياضية نادي طلائع الجيش والزمالك ،حيث يقوم باستضافة فرقة رياضية نادي طلائع الجيش قرينه فرقة رياضية القلعة البيضاء اليوم الاثنين المتزامن مع 16 كانون الأول 2019 على الأراضي المصرية ، وتُنهض مسابقة نادي طلائع الجيش والزمالك في ظل مسابقات الأسبوع الـ8 من منافسة دوري كرة القدم في مصر لكرة القدم ،وتقام اللقاء الرياضي في تمام الساعه 8:ثلاثين بحسب ميقات المملكة العربية المملكة السعودية. الساعه 7:ثلاثين بحسب ميقات جمهورية مصر العربية


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