اون سبورت zamalek يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش kora live بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش أونلاين HD

مشاهدة مباراة طلائع الجيش والزمالك بث مباشر بتاريخ 16-12-2019 الدوري المصري, يمنح موقع كورة بلس بصيرة لقاء رياضي نادي طلائع الجيش والزمالك بث حي 16-12-2019 دوري الكرة المصري لرياضة كرة القدم، يقوم باستضافة معلب :ملعب كرة القوات المسلحة بالسويس لقاء رياضي فرقة رياضية نادي طلائع الجيش والزمالك ،حيث يقوم باستضافة فرقة رياضية نادي طلائع الجيش قرينه فرقة رياضية القلعة البيضاء اليوم الاثنين المتزامن مع 16 كانون الأول 2019 على الأراضي المصرية ، وتُنهض مسابقة نادي طلائع الجيش والزمالك في ظل مسابقات الأسبوع الـ8 من منافسة دوري كرة القدم في مصر لكرة القدم ،وتقام اللقاء الرياضي في تمام الساعه 8:ثلاثين بحسب ميقات المملكة العربية المملكة السعودية. الساعه 7:ثلاثين بحسب ميقات جمهورية مصر العربية





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يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد الجيش بالسويس"، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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يأتي فريق الزمالك في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 13 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

خاض الزمالك حتى الان 6 مواجهات فاز في 4 منهم وتعادل إيجابياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في مباراة أمام إنبي وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 2)، بينما لعب طلائع الجيش ست لقاءت ايضاً تعادل في أربعة وخسر في أثنين أمام المقاولون العرب و سموحة.

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يسعي الزمالك في تحقيق الانتصار على نظيره والاعتلاء في القمة وتصدر الدوري، ويحلم الفارس الأبيض في خطف اللقب الغائب عنه منذ عدة مواسم من نظيره الأهلي الذي فاز بالدوري حتى الان اربع مواسم متتالية ويأتي الأهلي في المركز الثاني وصيفاً لفريق المقاولون العرب الذي يتصدر قمة الدوري حاليا بينما يحتل الزمالك المركز الرابع في المربع الذهبي بفارق نقطتين عن نظيره الأهلي حامل لقب الدوري المصري في أخر نسخة، بينما يسعي طلائع الجيش في خطف ثلاث نقاط غالية من الأبيض لتحسين مركزه في الدوري و الخروج سريعاً من منطقة الهبوط و الدخول للمنطقة المطمئنة.

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طلائع الجيش ضد الزمالك





وفي أخر مواجهة جمعت بين وقع الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره طلائع الجيش وأنتهت المباراة بنتيجة (2 – 2) على ملعب "إستاد الجيش بالسويس" وذلك في يوم 20 من شهر فبراير في العام الجاري، في طار منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.



