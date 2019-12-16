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صحة البحر الأحمر: حالات مصابي حادث سفاجا مستقرة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن حالات مصابي حادث سفاجا مستقرة.

وأضاف "مرعي"، أن الاصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة في الجسد، مؤكدا تم فحص جميع المصابين ولا توجد حالات خطيرة.

كان أصيب مساء اليوم الاثنين 14 شخصًا إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص طريق سفاجا قنا.

تلقى غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بتصادم سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا.

وأكد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، تم تحرك 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 14 شخص.

وأضاف مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، تم الاخلاء لمستشفى سفاجا المركزي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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مصر صحة البحر الاحمر البحر الاحمر

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