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«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك والجيش بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم YALLA ZAMALEK

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:50 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش YALA KOORA :-
يلا كورة تابع البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد فريق طلائع الجيش اليوم الاثنين 16 ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE وستكون تلك المباراة قوية بين الفريقين من أجل خطف الثلاث نقاط والارتقاء في جدول الدوري العام.

يلا شوت بلس موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش KOORA STAR :-
وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق طلائع الجيش في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش COOL KOORA :-
وكانت قد حصلت بعض القنوات في بداية الموسم على البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث ستذاع مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش عبر قناة أون سبورت وقناة تايم سبورت، بالإضافة إلى قناة النايل سبورت BEIN MATSH وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بالمباراة الأخيرة بالدوري المصري بنتيجة هدفين مقابل لا شيء YALA KOORA.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش KOORAHD :-
ويقود طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق فريق طلائع الجيش في الفترة الأخيرة بعدما رحل المدرب الأجنبي عن الفريق في بداية الموسم بسبب النتائج السلبية KOORA LIVE بينما رحل ميتشو عن تدريب الزمالك وتعاقد المارد الأبيض مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النادي الاهلي السابق لقيادة الفريق لمدة موسم قابل لتجديد GOAL KOORA
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