ارتفاع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء أمام البيزو الأرجنتيني





ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء أمام البيزو الأرجنتيني، بنسبة تتراوح ما بين 7.93 في المئة إلى 72.50 اليوم الاثنين، مع ترقب إجراءات جديدة للسيطرة على تحركات العملة، بحسب وكالة "رويترز"



