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ارتفاع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء أمام البيزو الأرجنتيني
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:46 م
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وكالات
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ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء أمام البيزو الأرجنتيني، بنسبة تتراوح ما بين 7.93 في المئة إلى 72.50 اليوم الاثنين، مع ترقب إجراءات جديدة للسيطرة على تحركات العملة، بحسب وكالة "رويترز"
وقال مسؤول بارز مطلع الأسبوع الجاري إن الحكومة سترسل إلى الكونجرس مشروع قانون يتضمن زيادات في الضرائب على السلع والخدمات التي يجري شراؤها بالدولار الأمريكي، بهدف الوصول إلى إستقرار في سعر البيزو الذي خسر أكثر من 80 في المئة من قيمته على مدار الأعوام الأربعة الماضية، وهو ما ساعد في صعود التضخم الى أكثر من 50 في المئة.
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