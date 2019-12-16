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أونلاين On Sport Live: مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW ZAMALEK رابط مباشر الزمالك N

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:43 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 3 لاعبين من قائمته لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد قليل ببطولة الدوري.

وقام الجهاز الفني باستبعاد الثلاثي محمد عنتر ومحمد صبحي وإمام عاشور من قائمته لمباراة اليوم.

وضم التشكيل كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد. 

محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى في خط الدفاع.

 طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى في خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل – مصطفي فتحي – محمد حسن – عمر السعيد – اسلام جابر – احمد عيد – كريم بامبو.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل – مصطفي فتحي – محمد حسن – عمر السعيد – اسلام جابر – احمد عيد – كريم بامبو.


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