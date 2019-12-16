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إتحاد الإعلاميين العرب يعين "كاسب" متحدثًاً رسمياً ورئيساً للمركز الإعلامي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:37 م
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الإعلامي إيهاب كاسب
الإعلامي إيهاب كاسب
عمرو سمير
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قرر الأمين العام لإتحاد الإعلاميين العرب، اليوم الإثنين، تعيين الإعلامي إيهاب كاسب متحدثًا رسميًا ورئيسًا للمركز الإعلامي للمؤتمر الدولي السابع للإعلام العربي، ومن المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 يناير 2020 في جمهورية مصر العربية.

ويأتي اختيار "إيهاب كاسب"؛ تقديرًا لخبرته في مجال العلاقات العامة، خاصة وأنه يعمل مستشارًا إعلاميًا للعديد من المؤسسات والشركات المصرية والعربية، كما يعمل مساعدًا لرئيس العلاقات العامة والإعلام بإحدى المؤسسات التابعة للجامعة العربية، وعمل مستشارًا إعلاميًا لعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الرسمية، التي أقيمت في مصر خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، ويعد كاسب من أبرز رواد الأعمال الشباب في المجال الإعلامي.

ومن جهته، أعرب إيهاب كاسب عن شكره وتقديره للأمانة العامة للإتحاد برئاسة الإعلامية إيمان عز الدين، والأمين العام المستشار محمد الشرقاوي، على ثقتهم في اختياره متحدثًا رسميًا باسم المؤتمر والإتحاد.

وأضاف كاسب: إننا سوف نعمل خلال الفترة المقبلة مع فريق العمل على صياغة برنامج إعلامي وإتصالي مُحكم، يهدف إلى تسهيل كافة وسائل الاتصال بين المركز الإعلامي وجميع الزملاء الإعلاميين في مختلف البلاد العربية، وكذلك المراكز الإعلامية في السفارات العربية بالقاهرة.

ولفت إلى أن المركز الإعلامي وبالتعاون مع الهيئة العامة للمؤتمر سوف يعملان على جعل المؤتمر الدولي السابع للإعلام العربي، أهم حدث إعلامي مساهم في تنمية وتطوير المحتوى الإعلامي خلال 2020م، من خلال أجندة قوية تحاكي وتناقش مستقبل الإعلام، في ظل تحدياته الراهنة وضمانات تحقيق غايته من خلال محتوى أكثر إبداعًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي للإعلام العربي يعقد مره واحدة سنويًا على مدار 7 سنوات، ويستهدف دعم وتشجيع الإعلامين والمؤسسات الإعلامية العربية للمساهمة في تحقيق الغاية المتكاملة من الوصول إلى إعلام وطني إبداعي واعي مدرك للقيم المجتمعية والتحديات الإقليمية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر في نسخته السابعة لممثلين من كافة المؤسسات الإعلامية والصحافية والإذاعية الكبرى في 14 دولة عربية، منهم ممثلين من (مصر والسعودية والجزائر والمغرب والكويت والإمارات ولبنان والأردن واليمن والبحرين وتونس وسلطنة عمان وفلسطين وسوريا).

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الكلمات المفتاحية

كاسب المركز الإعلامي الإعلاميين العرب إتحاد الإعلاميين العرب

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