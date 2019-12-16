شاهد.. ياسمين صبري بأحدث إطلالتها الجديدة عبر "إنستجرام"

تشارك الفنانة ياسمين صبري، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت الفنانة الشابة، مجموعة صور، على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا لدى جمهورها.



وظهرت "صبري"، مرتدية روبا أوف وايت، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة، وميكب هادى وبسيط يتناسب معها، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .



وعلقت"صبرى"على الصور:"من خلف الكواليس" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها.



مسلسل "فرصة تانية"



شاركت ياسمين صبرى،فى ثانى بطولة لها فى الدراما التليفزيونية بمسلسل "فرصة تانية"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد مجدى،تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وثاني مشاركة مع الشركة فى الدراما بعد مسلسل " حكايتي" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى الدرامية هي مسلسل "حكايتى" وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى .



وتدور القصة حول، فتاة صعيدية، تتعرض لظروف صعبة، بعد وفاة والدتها بالسرطان، ثم تدخل بعدها في خلافات مستمرة مع والدها، ما يدفعها للهروب إلى مدينة الإسكندرية ليلة زفافها، رغبة في الاستقلال بحياتها و الهرب من ثأر اعمامها، لتتغير حياتها رأسًا على عقب بعدما يقع احد اغنياء الاسكندرية في حبها، وتدخل في صراعات جديدة مع والدته التي تريد ابعادها عنه، وتتصاعد الأحداث بينهم بسبب حبه ابنها لياسيمن صبرى، وعائلته تعد من كبار العائلات في مدينة الإسكندرية، وفاء عامر تظهر في شخصية تدعي"فريدة"، لديها أتيليه على شؤاطي الإسكندرية وتعمل فاشينيستا ومصصمة أزياء، وتتعامل مع كبار عالم الأزياء والموضة، تلجئ ياسمين صبري، للعمل عندها قبل أن تتوتر العلاقة بينهما لتصبح ياسمين منافسة لها في السوق، من إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى .

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