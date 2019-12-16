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كوورة لايف Zamalek TOday مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLA ZAMALEK كورة لايف رابط الزمالك II7SRY جول NOW

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:39 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك  Derby
 
يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد الجيش بالسويس"، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.
كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك  Derby
 
يأتي فريق الزمالك في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 13 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.
 
خاض الزمالك حتى الان 6 مواجهات فاز في 4 منهم وتعادل إيجابياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في مباراة أمام إنبي وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 2)، بينما لعب طلائع الجيش ست لقاءت ايضاً تعادل في أربعة وخسر في أثنين أمام المقاولون العرب و سموحة.
كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك  Derby
 
يسعي الزمالك في تحقيق الانتصار على نظيره والاعتلاء في القمة وتصدر الدوري، ويحلم الفارس الأبيض في خطف اللقب الغائب عنه منذ عدة مواسم من نظيره الأهلي الذي فاز بالدوري حتى الان اربع مواسم متتالية ويأتي الأهلي في المركز الثاني وصيفاً لفريق المقاولون العرب الذي يتصدر قمة الدوري حاليا بينما يحتل الزمالك المركز الرابع في المربع الذهبي بفارق نقطتين عن نظيره الأهلي حامل لقب الدوري المصري في أخر نسخة، بينما يسعي طلائع الجيش في خطف ثلاث نقاط غالية من الأبيض لتحسين مركزه في الدوري و الخروج سريعاً من منطقة الهبوط و الدخول للمنطقة المطمئنة.
كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك  Derby

طلائع الجيش ضد الزمالك
 
وفي أخر مواجهة جمعت بين وقع الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره طلائع الجيش وأنتهت المباراة بنتيجة (2 – 2) على ملعب "إستاد الجيش بالسويس" وذلك في يوم 20 من شهر فبراير في العام الجاري، في طار منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.

 

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الكلمات المفتاحية

كورة لايف الزمال طلائع الجيش ضد الزمالك

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