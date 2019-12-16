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وزير الكهرباء ورئيس القناة يستقلان دراجة خلال جولة بشرم الشيخ (صور)
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:37 م
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محمد صلاح الحج
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بعد انتهاء فاعليات اليوم الثالث لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة بجولة تفقدية، حيث استعان خلالها بدراجة رافقه خلالها المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.
وقام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة مفاجئة لاحد موزعات كهرباء شرم الشيخ، حيث أبدى اعجابه الشديد لما لمسه من تطوير وتحديث وجوده عالية بجميع مكونات الشبكة في شرم الشيخ.
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