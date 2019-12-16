محمد شاكر: لدينا اكتفاء كامل من قدرتنا على إنتاج الطاقة الكهربائية





قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه منذ بداية يونيو 2015، ارتفعت قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية أكثر من الاحتياج بـ 30%.وأضاف "شاكر"، خلال كلمته في جلسة "التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط" بمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، أن مهمتهم الأساسية كانت إمكانية تحقيق طاقة كهربائية جاذبة للاستثمار.وأشار وزير الكهرباء، أنه أصبح لدينا اكتفاء كامل من قدرتنا على إنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن مصر أصبحت في وضع من أفضل ما يمكن من ناحية استقرار الطاقة الكهربائية وكفاءتها.وذكر "شاكر"، أن مصر تهتم بالطاقة المتجددة أيضًا، حيث تم تحديد أماكن محددة ومجهزة للطاقة المتجددة تستطيع من خلالها توليد 90 ألف ميجا وات، بمساحات تصل إلى 7600 كيلو متر مربع.