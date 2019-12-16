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التشكيل الرسمي لطلائع الجيش أمام الزمالك.. رابط مجاني On Sport مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:35 م
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طلائع الجيش والزمالك
طلائع الجيش والزمالك
رامي بشاي
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أعلن طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمباراة الزمالك اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع:  علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – عاصم صلاح
خط الوسط: أحمد سمير – مهند مصطفى – فرانك استيفن – محمد شحاته – كريم طارق
خط الهجوم: ناصر منسي

وتضم مقاعد البدلاء كلا من:"محمد شعبان، عمرو نبيل، ممدوح خالد، حسام باولو، أحمد داوودا، محمد ناصف، محمد سعد سمير".




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