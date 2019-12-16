التشكيل الرسمي لطلائع الجيش أمام الزمالك.. رابط مجاني On Sport مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

أعلن طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمباراة الزمالك اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وجاء التشكيل كالتالي :





حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – عاصم صلاح

خط الوسط: أحمد سمير – مهند مصطفى – فرانك استيفن – محمد شحاته – كريم طارق

خط الهجوم: ناصر منسي





وتضم مقاعد البدلاء كلا من:"محمد شعبان، عمرو نبيل، ممدوح خالد، حسام باولو، أحمد داوودا، محمد ناصف، محمد سعد سمير".















