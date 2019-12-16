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التشكيل الرسمي للزمالك أمام طلائع الجيش.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر رابط مجاني الآن

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:31 م
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الزمالك وطلائع الجيش
الزمالك وطلائع الجيش
هاني عصام ورامي بشاي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش على استاد الجيش بالسويس والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم بالجولة الثامنة للدوري الممتاز. 

وضم التشكيل كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد. 

محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى في خط الدفاع.

 طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى في خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل – مصطفي فتحي – محمد حسن – عمر السعيد – اسلام جابر – احمد عيد – كريم بامبو.




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