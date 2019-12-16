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هل يجوز تأجير العقارات للبنوك المصرية.. الإفتاء تُجيب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:27 م
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الافتاء
الافتاء
هدى عبدالرازق
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ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عبر موقع "الفيسبوك"، جاء فيه: "أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟".

وأوضحت إدارة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها، أنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).

وأضافت أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119].
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الكلمات المفتاحية

الفيسبوك العقارات البنوك الإفتاء

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