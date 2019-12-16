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"شاكر": نشهد حاليًا ما يسمى بالتحول الحقيقي في الطاقة الكهربائية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:27 م
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محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تشهد حاليًا ما يسمى بالتحول الحقيقي في الطاقة الكهربائية، متابعًا: "نجحنا في التغلب على انقطاعات التيارات الكهربائية".

وأضاف "شاكر"، خلال كلمته في جلسة "التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط" بمنتدى شباب العالم، أن مصر كانت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي في عام 2014.

وتابع وزير الكهرباء: "كنا نعاني من نقص في الإمداد، ومحدودية من إنتاج الغاز الطبيعي مما كان يؤثر على الطاقة الكهربائية".

وأشار "شاكر"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يهتم بملف الكهرباء اهتمامًا حقيقيًا، وكان يتابع معه الملف كل أسبوعين، ويؤكد أن الكهرباء مسألة أمن قومي.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء منتدي العالم دول المتوسط انقطاع التيار الكهربائى الطاقة المتجددة

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