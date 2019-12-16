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إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "سفاجا - قنا"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أصيب مساء اليوم الاثنين 14 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص طريق سفاجا قنا.

تلقى غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، من شرطة النجدة بالبحر الأحمر إخطارا بتصادم سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا. على الفور تم الدفع 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 14 شخص.

تم خلاء المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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