Advertisements
إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "سفاجا - قنا"
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:18 م
Advertisements
محمد طه
Advertisements
أصيب مساء اليوم الاثنين 14 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص طريق سفاجا قنا.
تلقى غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، من شرطة النجدة بالبحر الأحمر إخطارا بتصادم سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا. على الفور تم الدفع 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 14 شخص.
تم خلاء المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، من شرطة النجدة بالبحر الأحمر إخطارا بتصادم سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا. على الفور تم الدفع 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 14 شخص.
تم خلاء المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements