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عمرو عبدالعزيز لـ"الفجر الفني": أضفت بعض التعديلات في شخصيتي بـمسلسل "الأخ الكبير"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:51 م
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عمرو عبدالعزيز
عمرو عبدالعزيز
ولاء عبد الناصر
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صرح الفنان عمرو عبدالعزيز، عن شخصيته في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي يشارك فيه مع الفنان محمد رجب.

وأوضح عبد العزيز لـ"الفجر الفني"، أنه يلعب دور محامي يدعى زاهر شندي في مسلسل "الأخ الكبير"، موضحًا أنه أضاف في الشخصية بعض التعديلات والتفاصيل الجديدة على الشخصية وليس في الحوار، وعند عرضها على المخرج أعجب بها.

وأضاف "عمرو"، أنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "الأخ الكبير"، لأن هذا المسلسل يجمعه مع أصدقاءه من الوسط الفني.

يشار إلى أن "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ ٤٥ حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

مسلسل "الأخ الكبير" يضم مجموعة من النجوم وهم "محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، عمرو عبد العزيز، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وآخرون".
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