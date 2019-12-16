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منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:06 م
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منار سامي
منار سامي
محمود حنفي
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انتهت الفنانة الشابة منار سامي، من تصوير جميع مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين"، تمهيدًا لعرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت "منار"، في تصريح خاص: "أقدم خلال الفيلم شخصية "نهى" وهي بنت ممثلة شاطرة جدًا بتشارك في تصوير فيلم "اللهو الخفي الذي يحارب المجرمين" بداخل العمل، وجميع المشاركين يعجبون بها".

وأضافت: "الفيلم يعد تجربة فريدة من نوعها لأنه بيجمع عدد كبير من الوجوه الجديدة الموهوبة، وسعدت أن أكون من ضمنهم خاصة أني تركت عملي كمضيفة للطيران واتجهت إلى مجال الموديل والتمثيل".

فيلم "فرقة المحترفين" يشارك في بطولته الفنان مجدي عبد الحليم والفنان عادل الفار، أحمد فرحات، إحسان ترك، وفاء السيد، نادية عزت، وعدد كبير من الوجوه الشابة، وهو من إخراج رأفت وجدي.
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
منار سامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة المحترفين" (صور)
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