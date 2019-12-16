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تامر حسني يبدأ تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:34 م
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تامر حسني
تامر حسني
روان هيثم محمد
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نشر الفنان تامر حسني، مجموعة من الصور من فيلمه الجديد "مش انا"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "حسني"، على هذه الصور قائلًا: بدأنا والحمدلله أول أيام تصوير فيلم مش أنا، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق".


وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "شد حيلك يا فنانا عاوزين نشوف حاجة حلوة زي البدلة، بالتوفيق إن شاء الله".


وعلى صعيد آخر شارك "حسني"، في العديد من الأعمال الفنية منها: عمر وسلمى، نور عيني، أهواك، تصبح على خير، الفلوس، فرق توقيت، أدم، سيد العاطفي، كابتن هيما، البدلة.

ودارت أحداث فيلم "البدلة" حول خال وابن اخته ولدا في نفس اليوم فاشلين في الحياة، يتنكران بزي ملابس شرطة مما اعتقد الجميع انهم شرطيان حقيقيان.

فيلم "البدلة" من بطولة كلا من: تامر حسني، أكرم حسني، دلال عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، محمود البزاوي، أمينة خليل، ماجد المصري، حسن حسني، محمد ثروت.
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