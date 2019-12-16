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بعد أزمته الصحية.. محمد فؤاد يحيي حفل رأس السنة في "جراند نايل تور"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:51 م
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محمد فؤاد
محمد فؤاد
شيماء يونس
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يستعد النجم محمد فؤاد، لإحياء حفل رأس السنة، بفندق جراند نايل تاور، يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر الجارى.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد.

والجدير بالذكر أن "فؤاد"، أصيب بوعكة صحية، خلال الأسابيع السابقة، على إثر ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي، وخضع لفحوصات طبية في إحدى المستشفيات وخرج بعد الاطمئنان على صحته.

وأحيا النجم سابقًا حفل غنائي كبير، ضمن أحتفالات شم النسيم داخل نادي وادي دجلة، بحضور ألاف من أعضاء النادي وأسرهم، وقدم خلال الحفل العديد من الأغاني منها "سلام" و"بين أيديك" و"ناسي روحي".

يذكر أن آخر أعمال "محمد فؤاد"، الفنية، أغنية "عيش الحياة"، الأغنية من كلمات رفيق الشورى، ومن ألحان محمد الصاوي، وتوزيع هاني رجب، حيث كان الكليب للتسويق للمجمعات السكنية الجديدة، وقد خاض سابقًا تجربة تقديم برامج المقالب في " فؤش في المعسكر" حيث كانت تدور فكرته حول تصوير برنامج اليخت مع الإعلامية سالي شاهين و أثناء تصوير الحلقة يتم إيهام الضيف بأن اليخت خرج إلى المياه الدولية الإسرائيلية ثم يأخد الضيف لتحقيق بحيث يلعب محمد فؤاد دور المحقق.
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