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نيمار يكشف عن علاقته بميسي بعد رحيله.. ويصدم رونالدو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:56 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة بعد رحيله عن البارسا في السنوات الماضية.

تصريحات نيمار عن ليونيل ميسي :-

وقال ‏نيمار في مقابلة أجراها مع صحيفة فرانس فوتبول : "ميسي لاعب لا يصدق انه افضل لاعب كرة قدم رايته، ولا عجب انه يمتلك 6 كرات ذهبية لانه الافضل منذ سنوات، وفي الحقيقة يجب ان يكون هناك بالون دور خاصة به وحده".

نيمار يتجاهل رونالدو ويتغنى بميسي :-

وأضاف : "‏يجب ان تكون هناك بالون دور خاصة بميسي فقط، وسابقى احب ميسي دائما انه الافضل ‏نيما، ويجب ان يكون هناك كرة ذهبية باسم ليونيل ميسي، هو لاعب مذهل، أفضل ما رأيت في حياتي، ليس من المستغرب ان يحصل على 6 كرات ذهبية، وسيحقق المزيد في السنوات المقبلة".

موعد رحيل نيمار عن برشلونة :-

وكان قد رحل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن فريق برشلونة الإسباني في صيف موسم 2017 بعد دفع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الشرط الجزائي في عقده والذي قدر بمبلغ 222 مليون يورو.

يذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت في الصيف الماضي إلى تعاقد البارسا مع نيمار دا سيلفا مرة أخرى خاصة وأن اللاعب غير سعيد مع الفريق الباريسي وغير منسجم مع الفريق منذ ضمه.

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