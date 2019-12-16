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أصغر مشارك بمنتدى شباب العالم: الذكاء الاصطناعي يجعل حياتنا أكثر سهولة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:54 م
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الطفل يوما
الطفل يوما
رقية جمال
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قال "يوما" من إندونيسيا، طفل عمره 13 عاما ويشارك بجلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدي شباب العالم، إنه قام بصنع 9 تطبيقات على الانترنت وصناعة بعض المواقع على الإنترنت، وأحد التطبيقات التي قمت بابتكارها يعلم الاخرين كيفية استخدام قناة اليوتيوب الخاصة به.

وأوضح "يوما"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن إجابة الروبوت صوفيا على الأسئلة بمنتدى شباب العالم مثال رائع على كيفية تقدم الذكاء الاصطناعي، ويمكنها القيام بما هو أكثر من ذلك.

وتابع، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر ذكاء وتعقيدًا، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي في المستقبل البعيد سيصبح أكثر ذكاءً في المستقبل، وسيتفوق على الجنس البشري من حيث المعرفة، وسيحاول تقليد بعد القيم الإنسانية، وسيكون لديه القدرة على كتابة النصوص وتمييز الأشياء، مما يساهم في مساعدتنا في حياتنا اليومية وجعل حياتنا أكثر سهولة، مثل قيامهم بقيادة السيارات أو غسيل الأطباق، والاستفادة من أوقاتنا بصورة أكبر بحيث نقضي وقت أقل في القيام بالأعمال اليومية.

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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم قيادة السيارات الذكاء الاصطناعي التطبيقات الانترنت

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