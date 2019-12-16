تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في مدينة نيون السويسرية.









وبالعودة للتاريخ سنجد أن الفريقان تواجهان في 4 مباريات سابقة ، المواجهة الأولي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2012- 2013، وحينها فاز ريال مدريد على ملعبه 3-2، وتعادلا في الاتحاد 1-1.







