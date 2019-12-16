مباحث قليوب تكشف تفاصيل وفاة مسن داخل مسكنه

نجحت قوات مباحث مركز شرطة قليوب، في كشف لغز العثور على جثة مسن داخل مسكنه، حبث تبين أن الوفاة طبيعية نتيجة أمراض الشيخوخة.



وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير امن القليوبية، اخطارا من قوات مركز شرطة قليوب يفيد تلقيهم بلاغا من الاهالى مفاده العثور على جثة مسن داخل مسكنه، على الفور انتقلت قوات المركز لمحل البلاغ وبالفحص تبين انها جثة لرجل فى العقد السادس من العمر مرتدى جميع ملابسه، ووجود الجثة فى حالة تعفن، وبإستدعاء مفتش الصحة تبين عدم وجود اثار اعتداء او جروح بالجثة، وباجراء التحريات تبين انه يقيم بمفرده وباستدعاء اسرته افادت بأنه مصاب بامراض الشيخوخة.





وتم التحفظ على الجثة وباشرت النيابة التحقيق.



