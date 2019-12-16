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مدرب الهلال يعلن التحدي قبل موقعة فلامنجو بنصف نهائي مونديال الأندية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:50 م
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بوابة الفجر
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أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي على جاهزية فريقه لمواجهة فلامينجو البرازيلي مساء غد الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بقطر.

وكان الهلال السعودي قد تأهل لمباراة نصف النهائي مونديال الأندية بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف لمهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"نمتلك الطموح، وسندخل المباراة بآمال كبيرة، ونمتلك الحماس بعد الإنجازات التي حققناها هذا العام، وسنسعد الجماهير التي تتوقع نجاححنا".

وأضاف :"خسرنا سلمان الفرج، وهناك ضغط من المباريات قبل البطولة، سنلعب باللاعبين الأساسين، والمهاجم جوميز جاهز للمواجهة".

وتابع :"لا أنزعج من الأسئلة التي تطرح بخصوص جيسوس مدرب الهلال السابق والحالي لفلامينجو وأنا سعيد بما حققته مع نادي الهلال ونحن على أتم الاستعداد لملاقاة فلامينجو".

وأوضح :"مباراة الغد تختلف كثيراً عن المباراة السابقة مع الترجي، ورغم أن المهارات الفردية للاعبين البرازيلين عامل مهم، ولكن التنظيم أيضاً سيكون له تأثير كبير".

وواصل :"طموحاتنا كبيرة ، وسوف ندخل المباراة بآمال كبيرة ، وفي ذات الوقت ليس هناك ما نخسره ، خاصة بعد النجاحات التي حققناها هذا العام من خلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا وبلوغ الدور قبل النهائي، والجماهير تتوقع منا أن نواصل تحقيق الانتصارات".

وأشار :"جيوفنيكو جاهز للمشاركة في مباراة الغد بعدما افتقدناه في المباراة السابقة أمام الترجي التونسي".

وأتم حديثه :"سندخل المباراة أمام فلامينغو و نحن لا نملك شيئًا لنخسره، طموحاتنا كبيرة و جماهيرنا تأمل أن نصل إلى نهائي كأس العالم للأندية".
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