الفجر.. ها هى أسباب عداء الإخوان لابن زايد

ينفذ الإخوان المسلمون وغيرهم من المتأسلمين، حملة لا هوادة فيها، تستهدف دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

لقد بدأت في أوائل هذا العام، مع سلسلة منهجية من المقالات والبرامج التلفزيونية التي يتم نشرها في الصحف الإقليمية والدولية والقنوات الفضائية ، والمواقع الإلكترونية وجميعها تمولها إما تركيا أو قطر.

وتكمن تلك الأسباب الكامنة وراء هذه الحملة عديدة ومتداخلة ولكنها تتعلق في المقام الأول بالتزام الشيخ محمد بالاعتدال الإسلامي، والذي يعد من وجهة نظرهم الخاطئة يتنافي ويتناقض تناقضاً حاداً مع كل ما عملت جماعة الإخوان المسلمين عليه منذ إنشائها في مصر عام 1928.

منذ أن كان مراهقًا، طور الشيخ محمد نفورًا عميقًا من الإخوان المسلمين، وفقًا لما قاله المحلل الفلسطيني كمال خلف الطويل لصحيفة جلف نيوز.

وقال الطويل، أنه في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين موجودين وبشكل كبير في جميع أنحاء الخليج العربي، وكانوا يعملون كليًا تقريبًا وبشكل ممنهج من مصر والأردن وسوريا، بهدف إنشاء خلايا سرية، تهدف إلى الإطاحة بحكومات الخليج واستبدالها بالديمقراطيات.

وأضاف الطويل قائلاً: "لقد كان الصراع بينهم وبين الإمارات العربية المتحدة في حركة بطيئة"، مضيفًا أن هذا الصراع بدأ يتماشى تمامًا مع الانتفاضات العربية في عام 2011.

كما أوضح، أنه وبعد اندلاع الربيع العربي وإنشاء نظام الإخوان في مصر، وصل النضال إلى آفاق جديدة ، موضحا مخاوف الإمارات المتزايدة".

وعلي صعيد آخر، قال المحلل الكويتي فؤاد الهاشم لصحيفة جلف نيوز، " إن ذروة "الإخوان" في الخليج هي التاريخ الآن، وذلك بفضل محمد بن زايد. إنهم يحلمون بالعودة إلى الامارات ولكن هذا مستحيل الآن، لن كل ألعيباهم مكشوفة تماما لشعب الامارات، لذا "لا عوده إلى الوراء".

حملات التشوية

من جانبه، صرح الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، تأتي حملة التشويه الحالية "تحت أسماء مختلفة".

ففي 12 (ديسمبر)، أكد أن الشيخ محمد يعكس "نموذجًا من الاستقرار والازدهار والتسامح" وهو يختلف تمامًا عن كل ما تمثله جماعة الإخوان.

وأضاف "إنها رؤية ناجحة في منطقة صعبة مليئة بأنقاض التجارب الفاشلة والمؤسسات التي تم تفكيكها والعنف غير المنضبط".

رهاب الإمارات

وأشار الهاشم إلى أن "الإخوان المسلمين يعانون من رهاب مزمن في الإمارات بشكل عام ومع الشيخ محمد بن زايد بشكل خاص، الذى أحبط مخططاتهم العدائية في جميع أنحار المنطقة".

وأشار الهاشم إلى أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرًا قد صرح، أن بلاده مستعدة لقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، من أجل تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر.

كان الانفصال عن جماعة الإخوان أحد المطالب التي قدمتها المجموعة الرباعية في يونيو 2017 كشرط مسبق لتطبيع العلاقات مع الدوحة.

بينما لم يحدث شيء من هذا القبيل. فقد قامو للتو باستضافة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بدلاً من إحلال السلام في ليبيا، حيث فإنهم يسعون لبذر الفتنة و إراقة المزيد من الدماء".

التعامل مع عدو شرير

وقال المخرج الفلسطيني-الإيطالي عادل أبو زهري: "كانت حكومة أبوظبي على علم دائم بمشروعها".

"على عكس قطر، لم تقدم لهم منبرًا إعلاميًا واستبعدتهم بقوة من المجتمع بعد عام 2011 ، عندما أصبح واضحًا أن طموحهم الجديد كان يهدف إلى اجتياح الخليج ، بعد هزيمتهم الواضحة في مصر وسوريا. وقد تم هذا الاستئصال بشكل منفرد ، مع القليل من الاهتمام الإعلامي ، وكان يقوده الشيخ محمد ".

وفي معرض حديثه، قال أبو زهري: "لم يكن تفكيك وجودهم في المجتمع الإماراتي سهلاً". أنت تتعامل مع منظمة جيدة التمويل تعرف كيف تعمل بشكل سري وليس لديها مشكلة في التعامل مع أي شخص مستعد لمساعدتها على الوصول إلى السلطة، حتى لو كان أعداء العالم العربي".

نموذج الإمارات للتسامح الديني

يحتقر جماعة الإخوان المسلمين المبادرات الإنسانية بين الأديان، معتقدين أنه ينبغي وضع غير المؤمنين في خندق للحرق – مرددين الخطاب الذي عبرت عنه القاعدة وداعش

وهذا يفسر سبب غضبهم من الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى الإمارات في فبراير الماضي، في مقابل زيارة الفاتيكان التي قام بها الشيخ محمد في عام 2016.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها البابا الكاثوليكي إلى شبه الجزيرة العربية، حيث يصل إلى المسلمين وآلاف الأجانب المسيحيين الذين يعيشون في جميع أنحاء الخليج.

فقد أبرزت الزيارة التزام البلاد بالتسامح والحوار بين الأديان، مما يفسد طموح الإخوان في الخليج العربي بأسره.

وقال أكرم السباعي أستاذ جامعي سوري: "إن إحباطهم من زيارة البابا كان طبيعياً ومتوقعاً". فقد انتقدوا بشدة افتتاح أول كنيسة في دولة الإمارات، ومع ذلك، عندما فعلت قطر ذلك في عام 2008 "صمتت" تمامًا بفضل دفاتر الشيكات القطرية والوصول المفتوح إلى شبكة الجزيرة في الدوحة.

عداء الإخوان لقادة الإمارات

فقد قاد كلا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد، سلسلة من المبادرات لنصرة التسامح الديني، نفذت في السنوات الأخيرة بنجاح مدو.

ففي عام 2015، على سبيل المثال، أصدرت الإمارات قانونًا يحظر التمييز بجميع أشكاله.

ثم جاءت وظيفة مجلس الوزراء لتعزيز هذه الغاية، تليها البرنامج الوطني للتسامح لعام 2016 والمعهد الدولي للتسامح في عام 2017.

قبل ذلك ، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة ثقلها الكامل وراء مجلس الحكماء الإسلامي في أبو ظبي برئاسة الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر للأزهر الشريف.

لا عجب أن الإخوان يحاولون تشويه سمعة ولي عهد أبو ظبي.