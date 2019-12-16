الأمم المتحدة تدعو لبنان للتحقيق في استخدام الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين

دعت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، السلطات اللبنانية للتحقيق في لجوء قوات الأمن، نهاية الأسبوع، إلى استخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية.

وشدد على أن "تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث كما في الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية هو أمر ضروري"، محذراً من انزلاق الجهات كافة إلى "سلوك أكثر عنفاً".

وقال يان كوبيتش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنانكوبيتش على تويتر: "يظهر العنف والمواجهات في نهاية الأسبوع أن تأجيل الحل السياسي للأزمة الراهنة يخلق أرضاً خصبة للاستفزازات والمناورة السياسية".

واندلعت خلال الليلتين الماضيتين مواجهات عنيفة قرب البرلمان، في وسط بيروت، بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ما أوقع عشرات الإصابات، في مواجهات تعد الأعنف منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل شهرين.

وبدأت المواجهات، ليل السبت، مع تصدي شرطة مجلس النواب وقوات مكافحة الشغب لمتظاهرين حاولوا دخول شارع يؤدي إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان، بالضرب المبرح.

ورد المتظاهرون برشق عناصر الأمن بالحجارة، وتطورت الصدامات التي استمرت ساعات بين الطرفين.

ونددت الباحثة في منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، عبر تويتر باستخدام قوات الأمن لـ"القوة المفرطة من أجل تفريق" متظاهرين سلميين.

وليل الأحد، عاد المتظاهرون إلى وسط بيروت وتجددت ليلاً المواجهات لساعات عدة، وعمد بعضهم إلى رمي عبوات مياه وحجارة ومفرقعات باتجاه القوى الأمنية، التي أطلقت بدورها قنابل مسيلة للدموع بكثافة لتفريقهم.