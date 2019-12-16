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محمد صلاح يخوض مرانه الأول في قطر مع ليفربول (صور)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:36 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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خاض لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مرانه الأول مع فريقه بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة نظيره نادي مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ونظيره نادي مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019.

 

يذكر أن بعثة نادي ليفربول الإنجليزي قد وصلت صباح الأحد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حيث فاز علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

وكان نادي مونتيري المكسيكي قد صعد لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لمواجهة نادي ليفربول الإنجليزي بعد الفوز علي حساب نظيره نادي السد القطري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي.

 

محمد صلاح يخوض مرانه الأول في قطر مع ليفربول (صور)
محمد صلاح يخوض مرانه الأول في قطر مع ليفربول (صور)
محمد صلاح يخوض مرانه الأول في قطر مع ليفربول (صور)
محمد صلاح يخوض مرانه الأول في قطر مع ليفربول (صور)
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