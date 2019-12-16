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طارق شوقي: مشروع تطوير التعليم لن ينجح إلا بإيمان الأسر به

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:40 م
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الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
رقية جمال
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم ليس له زمن ولا يقف عند الشهادة، والمهارة الأساسية في الإصرار والرغبة في التعلم.

وأشار "شوقي"، خلال كلمته على هامش جلسة "تنمية رأس المال البشري الفرص والتحديات" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، إلى أن مشروع تطوير التعليم يهدف لجعل الطفل المصري قادر على التفكير لنفسه واتخاذ القرارات، ويكون لديه حس التذوق، معقبًا: "محدش بيصنع جمال إلا لم يتذوقه اولًا".

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن مشروع تطوير التعليم لن ينجح إلا بإيمان الأسر به وتعاونهم مع الحكومة، وإدراكهم لأهمية تطوير التعليم، وأن يكون للمعلمين دور في تنفيذه، مشيرًا إلى أن فنلندا وسنغافورا استغرقت 35 عاما لتصبح بوضعها الحالي في التعليم، نحن في مصر لا نصبر 6 شهور، المسألة مش قرار حكومي وقرار وزير دا تغيير جلد، منوهًا إلى أن مصر بها 22 مليون طالب في 55 ألف مدرسة، بينما سنغافورا بها 400 مدرسة فقط، أي عدد مدارس شبرا.

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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم رأس المال تطوير التعليم الطفل المصري التربية والتعليم

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