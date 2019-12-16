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الأرجنتين.. الشرطة تعتقل 4 أفراد مشتبه بهم في مقتل سائح بريطاني

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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الشرطة الأرجنتينية
الشرطة الأرجنتينية
ترجمة - منة الشريف
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قالت السلطات الأرجنتينية، اليوم الاثنين، إنها حددت هوية المشتبه بهم في مقتل سائح بريطاني قتل بالرصاص، في محاولة سطو مسلح خارج فندق فاخر في بوينس آيرس خلال مطلع الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على أربعة من أعضاء المجموعة الأوسع المشتبه بتنسيق الجريمة.

وقال المسؤولون، إنهم حددوا ويعملون على اعتقال أعضاء العصابة المشتبه في إطلاق النار عليهم، يوم السبت الماضي، مما أدى إلى مقتل رجل وإصابة آخر في المنطقة السياحية الفاخرة المعروفة باسم بويرتو ماديرو.

وقالت الشرطة، إن العصابة المشتبه في الهجوم معروفة بعمليات سطو أخرى مستهدفة في بوينس آيرس، مضيفة أن "هذا ليس أول ما فعلوه هنا في مدينة بوينس آيرس".

وقال "جابرييل بيرارد" من شرطة بوينس آيرس، في مؤتمر صحفيفي وقت سابق من اليوم، لقد تمكنا بالفعل من تحديد هوية الممثلين ونعمل على اعتقالهم.

وقد استهدف السائحون، الذي أكد مصدر مطلع على القضية، وهو ماثيو غيبارد البالغ من العمر 50 عامًا، من قبل اللصوص لمشاهدته الراقية لدى وصوله إلى مطار إيزيزا الدولي في العاصمة صباح يوم السبت الماضي، كان مسافرا مع ابن زوجته ستيفان زون البالغ من العمر 28 عاما.

وقالت الشرطة: إن "رجالاً كانوا يستقلون دراجات نارية تابعوا السيارة، التي كانوا يستقلونها وحاولوا سرقتها عندما توقفوا خارج فندق فاينا الفاخر".

وتم إطلاق النار على جيبارد ومنطقة، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن هناك صراعا مع المشتبه بهم، نقلا عن صور الدوائر التلفزيونية المغلقة، وتوفي جيبارد متأثرا بجراحه.

وقال مسؤولون، إن السيارات التي استخدمت في الهجوم تم التعرف عليها من قبل الشرطة، مضيفين "إن 18 عملية تفتيش على الاقل نفذتها الشرطة في القضية منذ يوم السبت الماضي".

كما تحدث الرئيس الأرجنتيني الجديد ألبرتو فرنانديز، في الحادث أثناء حديثه مع محطة إذاعية محلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصفا إياه بأنه "فظيع"، وقال "إنه شيء لا يمكننا تحمله".

وعلى الرغم من أن محاولات السرقة المميتة ضد السياح نادرة في بوينس آيرس، إلا أن الجرائم البسيطة شائعة.

وفي الأشهر الـ 12 الماضية، أُصيب سائح بالرصاص في ساقه، وكان على الأطباء بتره، في عملية سطو في حي سان تيلمو السياحي الشهير.

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مقتل سائح بريطاني الجزار الأرجنتينى الارجنتين

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