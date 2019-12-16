الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة في سوهاج (صور)

أنهت لجنة المصالحات بمديرية أمن سوهاج اليوم الإثنين خصومة ثاَرية بين أفراد عائلة " بيت محمد " و" بيت فراج " ينتميان لعائلة " العجوبه " بناحية بندار الغربية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.





وشدد القائمين علي الصلح علي أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف لبسط الأمن والاستقرار والإستماع إلى صوت العقل.



شارك في الحضور نواب المركز كلا من النائب رشدى همام والنائب محمد الجبالى واللواء جمال ابراهيم نائب مدير الامن لقطاع الجنوب والعقيد أحمد شوقى رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب سوهاج والمقدم ابراهيم الشحات مفتش المباحث والرائد عزت سليمان رئيس المباحث والنقباء أحمد علام ومحمد مصطفى وعماد ابوسحلى والشيخ عبد الباقى سنجر ممثل الأوقاف والقس كراس عن الكنيسة.



وكانت قد تسببت الخصومة فى مقتل طالب وتمت مراسم الصلح بتقديم الكفن لأسرة المتوفي.