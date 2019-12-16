طارق شوقي: فيه أهالي بتتعامل مع التعليم كأنه علقة عايزين يخلصوا منها (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تعلم في مدرسة حكومية مصرية، وجده ووالده زرعوا فيه حب الاستطلاع والجوع للتعلم، مشددًا على أن هناك دور للأهل والأسر في بناء شخصية الطفل، موضحًا أنه حينما كان في المدرسة في الستينيات لم يكن هناك جوجل أو ذكاء اصطناعي، ولكن المدرسة المصرية والمعلمين المصريين جعلوه قادر على تعلم الذكاء الاصطناعي عندما ظهر.





وأشار "شوقي"، خلال كلمته على هامش جلسة "تنمية رأس المال البشري الفرص والتحديات" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، إلى أنه بمجرد ظهور التكنولوجية علم نفسه اللغات، وبرمجة الآلات بمجهوده الفرد؛ لحرصه على التعلم وليس الحصول على الشهادة فقط، مستنكرًا اهتمام الأهالي المرضي بموضوع الدرجات كما لو كان العلم درجات فقط، كأن التعليم علقة عايزين نخلص منها".



