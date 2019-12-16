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عرض "قاتل شقيقه السوداني" بالدقي على الطب النفسي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:24 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بعرض الشاب السوداني ويدعى "أحمد" يبلغ من العمر 28 عامًا، على الطب النفسي، لقتله لشقيقه البالغ من العمر 22 عامًا، للكشف عليه للتأكد من أنه يعاني من مرض التوحد من عدمه.

فيما أمرت النيابة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة الشاب السوداني بعد قتله على أيدي شقيقه الأكبر، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قتل سوداني الجنسية على يد شقيقه بالدقي، إثر إصابته بطعنتين نافذتين، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأفاد مصدر بالنيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل سوداني الجنسية على يد شقيقه بالدقي، حيث سدد له طعنتين إحداهما بالرقبة والأخرى أسفل العين اليسرى.

وأضاف المصدر لـ"الفجر"، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر ويدعى "أحمد" يبلغ من العمر 28 عامًا، مضيفًا أن المتهم يعاني من مرض التوحد حسب ما قالته والدته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا بورود بلاغًا لرئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بميدان المساحة بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "عبدالرحمن حسن" 22 سنة، سوداني الجنسية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر "أحمد" 28 سنة، يعاني من مرض نفسي.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مرض التوحد النيابة العامة الشاب السوداني الدقي

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