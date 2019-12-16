البورصة الأمريكية تسجل مستويات قياسية فى الارتفاع بمستهل التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة الأمريكية مستويات قياسية جديدة في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين بإلغاء التعريفات الأمريكية على سلع صينية .





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 28261.6 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 3191.9 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 8800.4 نقطة.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 96.988.