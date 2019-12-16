مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر رابط مجاني On Sport

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 16 / 12 / 2019، يأتي على رأسها مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي " مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الثامنة"

طنطا x الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

المقاولون العرب x وادي دجلة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءا بتوقيت تونس، و3:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 ON SPORT.

مصر للمقاصة x الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءا بتوقيت تونس، و3:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

طلائع الجيش x الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ17"

كريستال باالاس x برايتون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ16"

كالياري x لاتسيو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ16"

مولودية الجزائر x القوة الجوية، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءا بتوقيت تونس، و7:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.



