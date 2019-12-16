Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر رابط مجاني On Sport

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:18 م
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
Advertisements

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 16 / 12 / 2019، يأتي على رأسها مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الثامنة"

طنطا x الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

 

المقاولون العرب x وادي دجلة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءا بتوقيت تونس، و3:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 ON SPORT.

 

مصر للمقاصة x الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءا بتوقيت تونس، و3:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

 

طلائع الجيش x الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ17"

كريستال باالاس x برايتون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ16"

كالياري x لاتسيو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.

 

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ16"

مولودية الجزائر x القوة الجوية، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءا بتوقيت تونس، و7:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات اليوم مواعيد ماتشات النهاردة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي: لدينا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد

منذ ساعتين

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

لمن فاتته القرعة.. نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح مثير من كلوب بعد وقوع ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

منذ ساعة و 7 دقيقة

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

التاريخ ينصف أتلتيكو مدريد ويهدد ليفربول بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

مواعيد مباريات ذهاب وعودة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 41 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:33 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

04:03 م

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

02:50 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status