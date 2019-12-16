أيام قرطاج المسرحية تمنح التانيت الذهبي لمصر

أسدل الستار مساء أمس الأحد 15 ديسمبر 2019، على الدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية، وكان ذلك بمدينة الثقافة وبحضور وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ومدير الدورة حاتم ومدير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية محمد الهادي الجويني وكامل المشرفين وضيوف المهرجان.





وقد تمّ خلال الحفل، توزيع الجوائز على مختلف الأعمال المشاركة في الدورة.









جـــوائز المسابقة الرسمية





جائزة أفضل نص :

كلب الست للكاتب على عبد النبي الزيدي وقد فاز بجائزة أفضل نص مسرحي الكاتب عبد النبي الزيدي





تنوه اللجنة بالنصين المسرحيين:

- أمكنة إسماعيل للكاتب هوشنك وزيري

- الطوق والأسورة عن رواية يحى الطاهر عبد هللا دراماتورجيا سامح مهران





جائزة أفضل إخراج :

وقد ذهبت جائزة افضل إخراج إلى المخرج محمد الحر عن مسرحية سماء اخرى للمغرب.





تنوه اللجنة بالمخرجين:

- محمد على سعيد مخرج مسرحية تطهير للفرقة التونسية

- محمد الحر مخرج مسرحية سماء أخرى





جائزة أفضل سينوغرافيا:

وقد فازت بجائزة افضل سينوغرافيا مسرحية مدق الحناء





تنوه اللجنة بمصممي سينوغرافيا مسرحيات :

- الطوق والإسورة لمصر

- أمكنة إسماعيل للعراق

- مدق الحناء لسلطنة عمان





جائزة أفضل ممثلة :

تنوه اللجنة بأداء الممثلات:

- نادية بوستة عن دورها عن مسرحية سيكاتريس لتونس

- فاطمة محمد علي عن دورها في مسرحية الطوق والأسورة من مصر

- مارتينا عادل عن دورها في مسرحية الطوق والأسورة من مصر





وقد عادت الجائزة إلى الممثلة نادية بوستة





جائزة أفضل ممثل :

تنوه اللجنة بأداء الممثلين:

- رائد محسن عن دوره في مسرحية أمكنة إسماعيل للعراق

- خالد المصو عن دور الجد في مسرحية كلب الست لفلسطين.

- سليم دارزيد عن دور الحفيد في مسرحية كلب الست من فلسطين.





وقد فاز بالجائزة الممثل رائد محسن عن دوره في مسرحية أمكنة إسماعيل للعراق.





جائزة أفضل عمل متكامل :

فازت بجائزة أفضل عمل متكامل مسرحية الطوق والأسورة من مصر





- أعضاء لجنة التحكيم:

الفنان رؤوف عمر - رئيس اللجنة

الدكتور جمال ياقوت - مصر

السيد كوفي كوالي - الكوت ديفوار

الدكتور صالح قصب - العراق

الدكتور عبد الواحد ابن ياسر - المغرب

الفنان كمال العالوي مقرر اللجنة