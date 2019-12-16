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على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:08 م
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وزير الكهرباء بهندسة كهرباء شرم الشيخ
وزير الكهرباء بهندسة كهرباء شرم الشيخ
محمد صلاح الحج
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على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ، تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يرافقه المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء هندسة كهرباء شرم الشيخ، حيث زار  خلالها  خدمة الشباك الواحد.

والتقي وزير الكهرباء خلال زيارته بعدد من المواطنين حيث تحدث معهم وأكد على أهمية رفع مستوى الخدمة والتعامل الراقى مع كل العملاء.

وتقدم بالشكر لكل العاملين بالهندسة مؤكدا  أن ما تم فى قطاع الكهرباء من طفرة كبيرة هى نتاج دعم القيادة السياسية وعمل جماعى لكل القيادات والعاملين فى جميع الشركات.

وقام وزير الكهرباء يرافقه رئيس القناة بزيارة مفاجأة لموزع كهرباء هالومي بالليل بشرم الشيخ.



على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
على هامش مؤتمر شباب العالم.. وزير الكهرباء يتفقد هندسة شرم الشيخ
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الكلمات المفتاحية

هندسة شرم الشيخ مؤتمر شباب العالم كهرباء شرم الشيخ

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