فلسطين تطالب بوضع مستوطنين إسرائيليين على قوائم الإرهاب

طالبت دولة فلسطين، اليوم الاثنين، من دول العالم، وضع مستوطنين إسرائيليين متورطين بتنفيذ هجمات على فلسطينيين على قوائم الإرهاب ومنعهم من دخول أراضيهم.

وصعد مستوطنون إسرائيليون في السنوات الأخيرة هجماتهم على الفلسطينيين، وشملت عمليات قتل وإحراق واعتداء على ممتلكات.

ويطلق المستوطنون على هذه الهجمات اسم "تدفيع الثمن" والتي اعترفت إسرائيل ببعضها، مثل إحراق وقتل عائلة الدوابشة في الضفة الغربية عام 2105، وحرق وقتل الفتى محمد أبو خضير في القدس الشرقية عام 2014.

وكان مستوطنون أقدموا على إعطاب إطارات أكثر من 160 سيارة فلسطينية في القدس الأسبوع الماضي قبل إعطاب إطارات سيارات وخط شعارات معادية للمسلمين والعرب في بلدة فلسطينية داخل الخط الأخضر.

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنه "في الآونة الأخيرة أكدت تصريحات لمسؤولين أمنيين إسرائيليين الارتفاع الملحوظ في مستوى اعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين، وأدت إلى تضاعف حجم الأضرار.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن اعتداءات المستوطنين الإرهابية شملت تقطيع وحرق الاشجار، ومصادرة الأراضي والسيطرة عليها بالقوة، وإعطاب إطارات السيارات، والاعتداء علي منازل المواطنين وتخريب المنشآت والمعدات.