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التاريخ ينصف أتلتيكو مدريد ويهدد ليفربول بدوري الأبطال
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:06 م
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أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في مدينة نيون السويسرية.
وبالعودة للتاريخ سنجد أن الفريقان تواجهان في 4 مباريات سابقة ،المواجهة الأولى في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا من موسم 2008- 2009، وحينها تبادل الفريقان التعادل بنتيجة 1-1.
وتكررت المواجهة بينهما في نصف نهائي الدوري الأوروبي من موسم 2009- 2010، وحينها فاز أتلتيكو ذهابًا على ملعبه بهدف نظيف، وفاز ليفربول في الإياب في الأنفيلد 2-1، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، ليتأهل الفريق الإسباني إلى المباراة النهائية.
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