التاريخ ينصف أتلتيكو مدريد ويهدد ليفربول بدوري الأبطال

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في مدينة نيون السويسرية.









وبالعودة للتاريخ سنجد أن الفريقان تواجهان في 4 مباريات سابقة ،المواجهة الأولى في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا من موسم 2008- 2009، وحينها تبادل الفريقان التعادل بنتيجة 1-1.









وتكررت المواجهة بينهما في نصف نهائي الدوري الأوروبي من موسم 2009- 2010، وحينها فاز أتلتيكو ذهابًا على ملعبه بهدف نظيف، وفاز ليفربول في الإياب في الأنفيلد 2-1، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، ليتأهل الفريق الإسباني إلى المباراة النهائية.



