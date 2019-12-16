لمن فاتته القرعة.. نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تم سحبها اليوم الاثنين في مدينة نيون بسويسرا، فريق ليفربول الإنجليزي، حامل اللقب، في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، وريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة في مواجهة مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.





وطبقا لقواعد البطولة، يخوض ليفربول مباراة الذهاب على ملعب أتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد، ثم يستضيف مباراة الإياب في لندن، بينما يخوض ريال مدريد مباراة الذهاب على ملعبه قبل أن يحل ضيفا على سيتي في مباراة الإياب.





وأوقعت القرعة فريق بايرن ميونخ الألماني في مواجهة تشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي في مواجهة برشلونة الإسباني.





وتشهد المواجهات الأخرى في دور الستة عشر، لقاء بوروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلانتا الإيطالي مع بلنسية الإسباني وليون الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي مع لايبزج الألماني.





وتقام مباريات ذهاب دور الستة عشر أيام 18 و19 و25 و26 فبراير ومباريات الإياب في العاشر و11 و17 و18 من مارس، وتسحب قرعة باقي منافسات البطولة يوم 20 مارس.





(الفرق المذكورة أولا ستخوض مباراة الذهاب على أرضها)





بروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان

ريال مدريد أمام مانشستر سيتي





أتلانتا أمام فالنسيا

أتليتيكو مدريد أمام ليفربول





تشيلسي أمام بايرن ميونيخ

اولمبيك ليون أمام يوفنتوس





توتنهام أمام لايبزيج

نابولي أمام برشلونة



