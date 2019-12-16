تكريم مورا ومجد القاسم ورحيم وإنجي شرف بمهرجان إيجى فاشون (صور)

كرمت اللجنة العليا لمهرجان إيجى فاشون، برئاسة الأستاذ أحمد العزبي، خلال فاعليات المهرجان التى أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين بفندق تيوليب النرجس بالتجمع الخامس.

كما تم تكريم كوكبة من النجوم خلال فاعليات المهرجان المخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج محمد حمدي والنجم مجد القاسم والملحن محمد رحيم والنجمة إنجى شرف والنجمة منى ممدوح وكوكبة أخرى من النجوم .

الجدير بالذكر أن خبيرة التجميل مورا لها العديد من جلسات التصوير مع النجمات آخرهم الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي والفنانة الشابة هدي هاني كما شاركت في جلسات تصوير النجمات صافينار ودوللي شاهين .