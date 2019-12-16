قطر تدعم "حسن علي خيرى" في انتخابات الرئاسية المقبلة في الصومال

صرحت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى اليوم الإثنين، أن حاكم قطرالشيخ تميم بن حمد، عقد تحالفا مع حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي لدعمه مالياً وإعلامياً في الانتخابات الرئاسية الصومالية المقبلة.

حيث، يرغب تميم بن حمد في وصول حسن علي خيري إلى سدة الحكم في الصومال من أجل مواصلة عقد التحالفات المشبوهة في الصومال والسيطرة على الحكومة وسرقة ثروات القرن الإفريقي المتمثلة في المعادن النفيسة واليورانيوم الذي تحتاجه إيران بشدة لاستكمال خطتها لصناعة السلاح النووي الفتاك.

وأكدت المصادر، أن الفترة الماضية شهدت زيارات متكررة لرئيس الوزراء الصومالي إلي الدوحة في أكثر من مناسبة وعقد لقاءات سرية وعلنية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

من جانبه، أكد خيري رئيس الوزراء الصومالي، أن بلاده حريصة على فتح الأبواب للمستثمرين وتوفير بيئة استثمارية آمنة، إلى جانب تعزيز العلاقات مع المستثمرين القطريين، الأمر الذي يكشف عن أنه تلقى توجيهات بضرورة فتح الأسواق الصومالية للمستثمرين القطريين وخاصة كبار رجال الأعمال المقربين من الشيخ تميم بن حمد. وتعزز هذه الزيارات علاقة حسن علي خير رئيس الوزراء الصومالي من أجل دعمه على الصعيد الداخلي في الصومال أو الإفريقي قبل الانتخابات العامة المصيرية التي ستجرى العام المقبل، حيث تجرى انتخابات فيدرالية متساوية وشاملة بنهاية العام المقبل 2020 أو مطلع 2021 في الصومال.