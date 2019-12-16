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محافظ البحر الأحمر وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يتفقدون ميناء الحمراوين بالقصير

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:59 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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رافق اللواء محافظ البحر الأحمر، لجنة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حولتهم بميناء الحمراوين بمدينة القصير، لمتابعة أعمال التطوير بالميناء.

وقامت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتفقد أعمال التطوير بالميناء، وأكدت اللجنة على ضرورة الإنتهاء من عمليات التطوير بما تمثله الميناء من اهمية في مشروع المثلث الذهبي.
 
يذكر أن الاعمال الانشائية بالميناء تقوم بها شركة المقاولون العرب من خلال فرع البحر الاحمر، كما ان الهدف من تطوير الميناء هو رفع الطاقة التخزينية لخام الفوسفات من 25000 طن إلى 175000 طن، ورفع طاقة الشحن للسفن من خلال نظام السيور النقالة وجهاز الشحن الجديد ذو سعة تحميل 1000طن فى الساعة وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية للرصيف من خلال بانتون عائم بمسطح 810متر مربع لأستيعاب حمولة أكبر من 40000 طن.

كما أن تطوير هذا الميناء سيساهم في خلق مزيد فرص عمل لأهالي القصير، كما انه سيساهم أيضًا في دعم المحافظة إقتصاديا بالإضافة الي استغلال الثروات التعدينية الموجودة شمال المدينة التى تشتهر بتصدير الفوسفات.
محافظ البحر الأحمر وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يتفقدون ميناء الحمراوين بالقصير
محافظ البحر الأحمر وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يتفقدون ميناء الحمراوين بالقصير
محافظ البحر الأحمر وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يتفقدون ميناء الحمراوين بالقصير
محافظ البحر الأحمر وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يتفقدون ميناء الحمراوين بالقصير
محافظ البحر الأحمر وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يتفقدون ميناء الحمراوين بالقصير
محافظ البحر الأحمر وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يتفقدون ميناء الحمراوين بالقصير
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